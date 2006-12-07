Буш признал необходимость сменить политику в Ираке
21:17, 07 декабря 2006Мир
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Успех зависит от "победы над экстремистами"
Президент США Джордж БУШ признал необходимость сменить американскую политику в Ираке.
Как передает радио «Свобода», выступая после переговоров в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Тони БЛЭРОМ, Дж.БУШ назвал достойными серьезного изучения рекомендации влиятельной американской комиссии, посоветовавшей поменять дипломатический и военный подходы к решению иракской проблемы.
По словам Дж.БУША, успех в Ираке зависит от победы над экстремистами во всем ближневосточном регионе.
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