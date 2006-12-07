Хирурги пришили мальчику оторванную голову (фото)

Британским хирургам удалось спасти 12-летнего мальчика, голова которого оказалась практически полностью отделенной от тела после тяжелейшей аварии на детских автогонках.

Юный гонщик Крис Стюарт, врезавшийся на своем автомобиле в разделительный барьер, был доставлен в больницу с диагнозом «закрытая декапитизация»: в результате тяжелого вывиха были разорваны все связки, соединяющие позвоночный столб ребенка с черепом, который по-прежнему связывали с телом только сосуды, мышцы и продолговатый мозг.

В ходе 6-часовой операции хирурги произвели сращение первого шейного позвонка и основания черепа, используя металлические пластины, болты и фрагменты костной ткани, извлеченные из бедренной кости больного.

Поскольку сразу после операции даже самое незначительное движение могло привести к фатальным последствиям, врачи были вынуждены погрузить Криса в искусственную кому на 19 дней.

Спустя два месяца после операции Крис может самостоятельно ходить, плавать в бассейне и ездить на велосипеде. Он надеется вскоре вернуться за руль автомобиля и не собирается отказываться от карьеры автогонщика.

По словам лечащего врача, Крис является первым ребенком, который сумел полностью восстановиться после столь тяжелой травмы. Подавляющее большинство людей с аналогичными повреждениями, умирают в течение нескольких минут, некоторые чудом выжившие пациенты как правило на всю жизнь остаются тяжелыми инвалидами.

Лента.ру