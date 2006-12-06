Янукович рассчитывает, что правительство будет работать 5-10 лет

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает, что его правительство будет работать ближайшие 5-10 лет, и призывает американские деловые круги к сотрудничеству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на рабочем ланче с ведущими представителями финансовых и деловых кругов США в Нью-Йорке.

“Мы рассчитываем работать ближайшие пять-десять лет. Мы не видим сегодня больших препятствий”, - сказал В.Янукович, отметив, что политическая стабильность очень важна для обеспечения стабильного развития экономики. При этом он подчеркнул: “Сейчас к власти пришли стабильные силы, способные это обеспечить”.

В.Янукович отметил, что у его правительства есть большое желание построить прозрачную политику – как внутреннюю, так и внешнюю. “Украина – это государство, которое определилось со своим внутренним и внешним курсом. Я приехал в США для того, чтобы это сказать. Надеюсь, что меня услышат”, - сказал премьер.

Он призывал американские деловые круги к сотрудничеству с Украиной, в частности подчеркнув необходимость привлечения инвестиций в украинскую экономику.

Отметив, что сегодня Украина экспортирует около 70% своей сырьевой продукции, В.Янукович сообщил, что сейчас правительство предлагает инновационно-инвестиционную модель развития украинской экономики. “Есть задача углублять глубину переработки сырьевых ресурсов, для чего нужно привлекать огромные инвестиции”, - сказал он, пообещав при этом, что его правительство намерено создать соответствующие условия и что сейчас и правительство, и парламент уже над этим работают.

В этом контексте он сообщил, что в декабре при правительстве будет создан такой совещательный орган, как Совет инвесторов, к сотрудничеству с которым он пригласил американских бизнесменов, пообещав им учитывать их точку зрения на изменения в экономическом законодательстве Украины.

“В своих действиях будем опираться на экономику, которая будет давать прирост не проценты, а в разы”, - сказал украинский премьер. При этом он отметил, что этому будет способствовать и собственная инициатива самих предпринимателей, как это происходит во всем мире.