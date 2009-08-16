В пригороде Парижа полиция конфисковала тонну гашиша

Французская полиция конфисковала тонну гашиша в небольшом городке под Парижем.

Как передает РИА «Новости»,полиция обнаружила наркотик в грузовике, находившемся в ангаре в промышленном городке Обервилль к северо-востоку от французской столицы.

В настоящее время полиция допрашивает двух подозреваемых, жителей предместий Парижа, обвиняемых в организации обширной дилерской сети.

По данным полиции, гашиш поступает в страну из Марокко, считающейся вторым в мире крупнейшим производителем более "тяжелых" наркотиков из марихуаны, через испанский город Тарифа, расположенный на Гибралтарском проливе.