В пригороде Парижа полиция конфисковала тонну гашиша
11:32, 16 августа 2009Мир
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Допрашивают двух подозреваемых
Французская полиция конфисковала тонну гашиша в небольшом городке под Парижем.
Как передает РИА «Новости»,полиция обнаружила наркотик в грузовике, находившемся в ангаре в промышленном городке Обервилль к северо-востоку от французской столицы.
В настоящее время полиция допрашивает двух подозреваемых, жителей предместий Парижа, обвиняемых в организации обширной дилерской сети.
По данным полиции, гашиш поступает в страну из Марокко, считающейся вторым в мире крупнейшим производителем более "тяжелых" наркотиков из марихуаны, через испанский город Тарифа, расположенный на Гибралтарском проливе.
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