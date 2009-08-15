Около половины чехов поддерживают вступление Украины в ЕС

Около половины граждан Чехии согласны со вступлением Украины в Евросоюз, противоположной точки зрения придерживается порядка 30% граждан.

Как передает радио Прага, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством RCA Researce.

Несколько ниже, в районе 37%, поддержка принятия Украины в НАТО, отмечает агентство.