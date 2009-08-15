Около половины чехов поддерживают вступление Украины в ЕС
19:59, 15 августа 2009Мир
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Треть выступает против
Около половины граждан Чехии согласны со вступлением Украины в Евросоюз, противоположной точки зрения придерживается порядка 30% граждан.
Как передает радио Прага, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством RCA Researce.
Несколько ниже, в районе 37%, поддержка принятия Украины в НАТО, отмечает агентство.
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