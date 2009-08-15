Медведева уличили в нарушении правил дорожного движения

Российский президент Дмитрий Медведев нарушил правила дорожного движения.

Об этом в субботу пишет газета Коммерсант.

Так пресс-секретарь Межрегионального центра защиты прав человека житель Екатеринбурга Вячеслав Башков, направивший в управление ГИБДД по Москве жалобу на президента, считает, что Медведев нарушил правила дорожного движения.

Основанием для жалобы Башков называет сюжет программы "Вести", где показано, как глава Медведев 12 августа в Сочи после просмотра футбольного матча Россия—Аргентина вышел из кафе, сел за руль автомобиля Mercedes ML (госномер е030кх97) и начал движение, не пристегиваясь ремнем безопасности.

"Я возмущен поведением президента, который должен быть примером законопослушности",— пояснил Башков.

Аналогичное заявление на имя главного государственного инспектора безопасности дорожного движения РФ Виктора Кирьянова написал московский сценарист Олег Козырев.

"Я понимаю, что президент неприкосновенен, и штрафовать его никто не будет. Но если он сам добровольно признает свою ошибку и заплатит штраф, это будет неплохим примером для всех остальных автомобилистов", - пояснил Козырев.

Законодательство предусматривает за такое нарушение штраф в размере 500 руб.

Но представители ГИБДД заявляют, что за безопасность президента отвечает Федеральная служба охраны (ФСО).

В свою очередь, руководитель центра по связям с общественностью ФСО России Сергей Девятов заверил, что "правила дорожного движения едины для всех, и первые лица страны не являются исключением".

"У меня есть большие сомнения, что президент ехал без ремня,— считает господин Девятов".

"Дело даже не в том, что правила требуют пристегиваться, а в том, что, если ремень не пристегнут, машина начинает неприятно пищать. Насколько я знаю, и президент, и премьер пристегиваются всегда, когда ездят за рулем, я думаю, что президент пристегнулся уже после начала движения", - сказал он.

Источник в Кремле уверяет, что именно так оно и было.

Украинская правда