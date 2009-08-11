Ющенко и Литвин выразили соболезнования гражданам Словакии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН выразили соболезнования в связи с гибелью людей на шахте в Словакии.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Секретариата Президента, в телеграмме В.ЮЩЕНКО говорится, в Украине с глубокой скорбью восприняли известие о трагическом инциденте, который произошел на словацкой шахте Баня Гандлова и привел к гибели людей.

В соболезновании сказано: «разделяем чувство скорби тех, кто потерял своих родных и близких. От имени народа Украины и от меня лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим".

Как сообщается на сайте парламента, в телеграмме В.ЛИТВИНА председателю Национального совета Словацкой Республики Паволу ПАШКЕ отмечается: "Украинские парламентарии разделяют скорбь Ваших соотечественников в связи с гибелью шахтеров в результате взрыва в шахте города Гандлова".

В.ЛИТВИН от имени народных депутатов Украины и себя лично попросил передать самые искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим.