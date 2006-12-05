О чем молит Бога Бурджанадзе

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ будет баллотироваться на второй президентский срок в 2008 году.

Такое мнение председатель парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ выразила в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

«Безусловно, и дай Бог, чтобы это было так. Я искренне желаю, чтобы Президент был настолько успешным в своей деятельности, чтобы он без проблем выиграл вторые президентские выборы. И дело тут не только лично в М.СААКАШВИЛИ, а дело в том, если он выиграет следующие выборы, страна будет двигаться вперед», - уверена Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Говоря о конкурентах действующего Президента, она отметила, что многое будет зависит от того, какими будут последующие два года. «Пока, признаться чесно, я не вижу серьезной альтернативы М.СААКАШВИЛИ и его команде. Это не значит, что команда идеальная, безусловно, в команде еще будут изменения. Но серьезный конкурент вряд ли появится. Хотя я уверена, что у народа должен быть выбор. Один-два достойных человека, которые видят программу развития своей страны. Это нормально. К этому процессу мы должны прийти», - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Она также заверила, что ни при каких условиях не будет баллотироваться в 2008 году на пост Президента Грузии. «На следующих выборах – ни в коем случае! И не дай Бог, чтобы такая необходимость возникла. Я ее просто исключаю», - подчеркнула Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Спикер напомнила, что уже руководила страной и фактически была ее Президентом, но это «были самые тяжелые дни в жизни». «Мне доводилось спать по 2-3 часа в сутки, практически сидя в кресле в своем кабинете. Это была огромная ответственность. Знаю, многие не поверят, что я не хочу баллотироваться на пост Президента. Но я предельно откровенна. Если бы Грузия была такой страной, как Швейцария или Австрия, если бы у нас сегодня не было кровоточащих ран в Абхазии и Южной Осетии, может, я бы и захотела возглавить страну. Но сейчас это большой личный риск. На него можно пойти, только понимая, что являешься единственным спасением своего народа», - добавила она.