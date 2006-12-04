Грузия подаст в суд на Россию

Грузинское министерство юстиции намерено направить в Суд по правам человека иск против России за нарушения прав грузин, депортированных с территории РФ, сообщает "Грузия-Online". По информации консула республики в Москве Зураба Патарадзе, к задержанным применялись пытки.

В настоящее время фактами преследования грузин в России занимается специальная комиссия грузинского парламента. В частности, вдова гражданина республики Тенгиза Тогонидзе, который скончался после содержания в спецприемнике, утверждает, что ее мужу отказывали в медицинской помощи, а также пытали электрошоком.

2 декабря СМИ сообщили о смерти беженки из Абхазии Мананы Джабелия, также содержавшейся в спецприемнике для иностранных граждан. Она скончалась уже после того, как Московский городской суд отменил решение о ее депортации, подтвердив, что в Москве она находилась на законных основаниях, пишет "Новая газета".

По предварительным данным, причиной ее смерти стала острая сердечная недостаточность. Правоохранительные органы проводят проверку данного случая, сообщает ИА "Новости-Грузия". Между тем, проверка, которую провела прокуратура Санкт-Петербурга по факту смерти Тогонидзе, нарушений закона не выявила.

Ранее официальный представитель Федеральной миграционной службы РФ Константин Полторанин заявил, что условия содержания грузин, ожидающих депортации, "лучше, чем в тюрьме".

Напомним, что российские силовые ведомства активизировали поиск нелегальных иммигрантов из Грузии, а также проверку коммерческих структур, принадлежащих грузинам, в начале октября, после того как в Тбилиси по подозрению в шпионаже были задержаны несколько российских военных.

Военных освободили через несколько дней, однако массовые депортации грузин из России продолжились. В конце октября премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели заявил, что "за последний месяц более тысячи грузин были депортированы или были вынуждены бежать из России".

Лента.ру