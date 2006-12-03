В Стране басков массовые беспорядки

В Стране басков (на севере Испании) в последние сутки произошли массовые беспорядки, сопровождавшиеся актами вандализма, с участием сторонников отделения этого региона от Испании, сообщил в воскресенье источник в полиции.

"В городе Герника (провинция Бискайа) неизвестные забросали фасад здания суда бутылками с красной краской, в поселке Андоайн (Гипускоа) 300 молодых людей устроила драку с полицией, а в Витории (провинция Алава) было разгромлено помещение правящей в регионе Баскской националистической партии", - сказал РИА Новости представитель баскской полиции.

По его словам, в городе Сан-Себастьян в ночь на воскресенье неизвестные перегородили несколько важных городских магистралей баррикадами из горящих автопокрышек. Одновременно были сожжены три банкомата в городе Гечо и разгромлен магазин по продаже автомобилей "Пежо" в Бильбао, добавил собеседник агентства.

"Также в Бильбао в ночь на воскресенье прошла несанкционированная манифестация молодежи, которая закончилась столкновением с полицией. Один участник демонстрации арестован", - сказал представитель баскской полиции.

Кроме того, по его словам, в баскском поселке Деба пришлось срочно эвакуировать из-за угрозы взрыва посетителей дискотеки "Чичарро".

Обострение обстановки в Стране басков независимые наблюдатели связывают "с разочарованностью молодежи в возможности решить баскскую проблему мирным путем".

В марте этого года сепаратистская группировка ЭТА после 38 лет вооруженной борьбы заявила о "постоянном прекращении огня" и желании решить баскскую проблему мирным путем.

Правительство Испании также декларировало свое желание вести мирный диалог, однако до сих пор под разными предлогами отказывается начать переговоры.

Одновременно, как отмечают наблюдатели, юридические власти страны, "формально независимые, а на деле контролируемые консервативной парламентской оппозицией - противницей переговоров, повели беспрецедентную атаку на политическое крыло ЭТА партию Батасуна".

Деятели Батасуны, которые должны были сыграть роль посредников в мирном процессе, подвергаются арестам, их манифестации запрещаются, накладываются аресты и на помещения партии.

ЭТА на днях опубликовала заявление, в котором называет рост напряженности в Стране баском "логичным ответом молодежи на репрессии со стороны властей против баскских левых националистов".

РИА "Новости"