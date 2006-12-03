Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет госпитализирован с сердечным приступом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в военном госпитале в Сантьяго.

По его словам, состояние 91-летнего Пиночета врачи оценивают как "серьезное, но стабильное".

В отношении Пиночета, управлявшего Чили с 1973 по 1990 год, возбуждено пять уголовных дел. Он обвиняется в коррупции, финансовых махинациях и нарушении прав человека, но ни разу не привлекался за это к суду. По данным следствия, на секретных счетах экс-диктатора в различных странах находится не менее $27 миллионов.

В понедельник, 27 ноября, Пиночет был заключен под домашний арест по обвинению в организации похищения двух своих политических оппонентов в 1974 году. В октябре 2006-го бывшего чилийского лидера также помещали под домашний арест по обвинению в пытках, убийствах и похищении людей, но позже отпустили под залог.

РИА "Новости"