Серия мощных взрывов в Багдаде унесла жизни 38 человек

17:22, 02 декабря 2006
Мир
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Взорваны три автомобиля

По меньшей мере 38 человек погибли и 84 получили ранения в воскресенье в результате серии взрывов в столице Ирака.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в иракской полиции, в центре Багдада взорвались три автомобиля, начиненных взрывчаткой.

Врачи не исключают, что число жертв может возрасти.

Между тем несколькими часами ранее в Багдаде грузовик врезался в автобусную остановку. Погибли 18 человек. В полиции пока нет уверенности в том, был это теракт или несчастный случай.

Сегодня же из разных частей Ирака поступали сообщения о нападениях боевиков на мирных жителей и силы безопасности страны. В этих столкновениях погибли 9 иракцев.

 

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