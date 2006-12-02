Серия мощных взрывов в Багдаде унесла жизни 38 человек

По меньшей мере 38 человек погибли и 84 получили ранения в воскресенье в результате серии взрывов в столице Ирака.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в иракской полиции, в центре Багдада взорвались три автомобиля, начиненных взрывчаткой.

Врачи не исключают, что число жертв может возрасти.

Между тем несколькими часами ранее в Багдаде грузовик врезался в автобусную остановку. Погибли 18 человек. В полиции пока нет уверенности в том, был это теракт или несчастный случай.

Сегодня же из разных частей Ирака поступали сообщения о нападениях боевиков на мирных жителей и силы безопасности страны. В этих столкновениях погибли 9 иракцев.