Военный потенциал Грузии теперь сильнее, чем до войны

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард КОКОЙТЫ назвал США, Украину и Израиль ответственными за геноцид осетинского народа, поскольку эти страны продолжают продавать оружие Грузии.

Об этом Э.КОКОЙТЫ заявил в интервью телеканалу Russia Today, сообщает NEWS.ru.

Он также заявил, что против республики велась целенаправленная информационная война - по прямому заданию ряда западных редакций.

Сегодня военный потенциал Грузии сильнее и выше, чем до августа 2008 года. Грузию вооружают очень сильно, постоянно проводят учения. Она превратилась в одно из самых милитаризованных государств мира, заявил Э.КОКОЙТЫ.

"США, Украина, Израиль несут огромную ответственность за геноцид осетинского народа, - также заявил он. - И будут дальше нести ответственность, если будут дальше вооружать Грузию, если не откажутся от стратегии, которую они хотят провести".

"Они совершают очень серьезную ошибку, вооружая Грузию. Поверьте, те природные ресурсы и нефть не стоят того, чтобы уничтожать целые народы, - сказал Э.КОКОЙТЫ.

Говоря об освещении прошлогоднего августовского конфликта в СМИ, он заявил, что против республики была совершена не просто военная, а еще и информационная агрессия. По словам Э.КОКОЙТЫ, в передовых рядах агрессоров находились многие западные журналисты, которые от своих редакций имели задание показать, что была агрессия против Грузии.

"У них было две цели: снять блиц-криг, если это удастся, нет - тогда обвинить тех, кто нанесет поражение Грузии. Там все было просчитано и продумано, - убежден Э.КОКОЙТЫ. Изначально выставить Южную Осетию и Россию в качестве агрессоров пытались США - это говорили многие чиновники из Белого дома, заявил он.

Сегодня же, по его мнению, люди узнали правду. "Мы все больше находим сторонников того, что Грузия организовала агрессию…», - сказал Э.КОКОЙТЫ.

Что касается признания Южной Осетии со стороны международного сообщества, то, по словам Э.КОКОЙТЫ, руководство республики проводит консультации по всем направлениям со всеми странами - и с Африкой, и с Ближним Востоком, и с Азией, и, конечно, с Европой.

На данный момент лишь Россия полностью признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Затем это сделала лишь Никарагуа, но отложила установление прямых дипломатических отношений с ними, сославшись на то, что обеим республикам нужно время для внутренней организации.