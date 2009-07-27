Обама хочет помириться с полицейским за кружкой пива

Президент США Барак Обама пытается погасить нарастающую волну негодования, поднявшуюся в среде американской полиции после его комментария инцидента с чернокожим профессором Гарвардского университета Луисом Гейтсом, задержанным белым полицейским за грубые высказывания в адрес полиции. Как сообщил телеканал Fox News, президент США пригласил профессора и задержавшего его полицейского помириться за кружкой пива. Такая встреча может состояться в начале недели. "Президент пригласил их "на пиво" в пятницу вечером, поговорив с каждым по телефону. Пока не ясно, где эта встреча может состояться, однако пройдет она в ближайшие дни... Мы надеемся, что сможем создать предпосылки для диалога и наладить коммуникацию между обществом и полицией", - сказал официальный представитель Белого дома Роберт Гиббс в интервью Fox News. Шестнадцатого июля вечером Гейтс вернулся домой, но не смог открыть входную дверь ключом. После того, как профессор в течении нескольких минут пробовал открыть отказавший замок, он попытался войти через "черный ход". Так как на улице стемнело, то такая активность вызвала подозрения у соседей, не узнавших профессора и вызвавших полицию. Патрульный сержант Джеймс Кроули попросил профессора предъявить документы, однако в ответ услышал ругань и обвинения в расизме. Полиции ничего не оставалось, как задержать разбушевавшегося профессора. Позже, после выяснения личности, профессор был с извинениями отпущен. Сержант Кроули заявлял, что действовал строго по инструкции. Позже Барак Обама во время пресс-конференции назвал поступок сержанта глупым. Некоторые СМИ называют профессора Гейтса приятелем Обамы. Полиция восприняла слова президента болезненно: несколько общественных и профессиональных союзов полицейских заявили, что такая оценка была неуместной. Представители полиции Кембриджа сказали, что никогда не допускали расовых предубеждений, и заявление главы государства для них обидно вдвойне.

РИА новости