Северная Корея считает, что Клинтон ведет себя как пенсионерка в магазине

Пхеньян может возобновить участие в шестисторонних переговорах по северокорейской ядерной проблеме только после отказа США от "враждебной политики" в отношении КНДР, сообщает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя МИД КНДР Ли Хун Сик.

"Причина текущего кризиса - враждебная политика США", - заявил представитель северокорейского МИД, выступая перед журналистами в ходе 16-ой сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности на таиландском острове Пхукет. "США должны немедленно отказаться от своей враждебной политики, тогда переговоры будут возможны", - сказал Ли Хун Сик. Северокорейский дипломат назвал "нонсенсом" пакет предложений США по возобновлению переговоров, которые озвучила американский госсекретарь Хиллари Клинтон.

Саму же госсекретаря США представитель северокорейского МИД, слова которого приводят СМИ, обвинил в том, что "с тех пор как она заняла свой пост, она выступает с водопадом вульгарных замечаний, где бы ни появилась". "Мы относимся к госпоже Клинтон как к смешной женщине, которая любит выступать с подобной риторикой, не ведая о правилах приличия, принятых в международном сообществе", - отметил северокорейский дипломат. "Иногда она выглядит как школьница младших классов, иногда - как пенсионерка в магазине. Ее слова показывают, что она не обладает умом", - резюмировал он.

Накануне, выступая на ежегодной министерской встрече АСЕАН и ее партнеров, Клинтон заявила, что США готовы рассмотреть вопрос о нормализации отношений с Северной Кореей, если Пхеньян полностью и необратимо откажется от ядерной программы. Клинтон также призвала Пхеньян вернуться за стол переговоров с международным сообществом.

РИА новости