Британские полицейские-язычники будут отдыхать в «священные дни»

Руководство британской полиции согласилось предоставить полицейским, исповедующим язычество, право отдыха в Хеллоуин, день летнего солнцестояния и другие языческие праздники, пишет в субботу британская газета Daily Express.

Федерация полицейских служб и МВД страны официально признали язычников как социальное меньшинство и гарантировали им те же права, как и другим религиозным общинам. Теперь члены Ассоциации полицейских-язычников получат право взять выходной в священные для них дни.

Всего в полицейских службах Великобритании числятся около 500 последователей язычества.

РИА новости