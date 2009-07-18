Министр спорта Польши уйдет в отставку, если в PL 2012 снизят зарплату

Министр спорта Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ заявил о намерении подать в отставку в случае уменьшения зарплат руководителей компании PL 2012, которая координирует подготовку к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

По данным газеты Rzeczpospolita, М.ДЖЕВЕЦКИЙ озвучил свое намерение после того, как комиссия польского Сейма по физической культуре, спорту и туризму одобрила законодательные изменения, согласно которым топ-менеджеры PL 2012 не могут зарабатывать больше, чем работники на аналогичных должностях государственных предприятий.

Газета отмечает, что депутаты обратили внимание на проблему зарплат топ-менеджеров PL 2012 после того, как члены правления компании назначили себе премию за прошлый год в размере около 35 тыс. дол. каждому. В состав правления входят три человека.

Изменения, принятые профильной комиссией, должен утвердить Сейм. По неофициальным данным, М.ДЖЕВЕЦКИЙ ведет переговоры с представителями Польской селянской партии (PSL), депутаты которой поддержали изменения во время голосования в комиссии, чтобы они отказались от их утверждения.

PSL входит в правительственную коалицию с «Гражданской платформой».