Лукашенко с младшим сыном возглавил колонну байкеров в Минске

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО вместе со своим младшим сыном Николаем на мотоцикле Harley-Davidson возглавил колонну байкеров, которые в Минске принимают участие в байк-фестивале «Минск-2009».

Об этом сообщает государственное информационное агентство «БелТА» (Белорусское телеграфное агентство).

Президент Беларуси пообщался с байкерами и организаторами фестиваля, после чего посмотрел показательные выступления каскадеров. Они продемонстрировали всем присутствующим приемы экстремального вождения.

Байкеры подарили А.ЛУКАШЕНКО джинсовую куртку с байкерской символикой и предложили самому прокатиться на Harley-Davidson. Глава Белорусского государства сел на этот мотоцикл вместе с сыном Николаем и возглавил колонну байкеров.

Байк-фестиваль «Минск-2009» проходит 17-19 июля в республиканском горнолыжном центре «Силичи» недалеко от белорусской столицы. Сегодня в Минске в рамках этого фестиваля состоялся парад байкеров, в котором приняли участие около 800 мотоциклистов.

«До сегодняшнего дня главу государства видели на коньках, лыжах, лыжероллерах, велосипеде. Как оказалось, он также мастерски управляет мотоциклом», - сообщает агентство.