Два взрыва у отелей в Джакарте: погибли не менее 9 человек

В результате взрывов, произошедших 17 июля у двух гостиниц в Джакарте, погибли, по уточненным данным, 9 человек, еще не менее 50 получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей индонезийских властей.

Ранее источники в городской полиции сообщили, что в числе погибших четыре иностранца, не став уточнять, гражданами каких стран они являются. Позже сотрудник Минздрава Индонезии уточнил, что среди погибших гражданин Новой Зеландии. В то же время AFP сообщило о погибшем австралийце. Ранения в результате терактов, по словам врача одной из больниц Джакарты, куда поступили пострадавшие, получили 11 граждан иностранных государств.

Взрывные устройства, заложенные у гостиниц Ritz-Carlton и Marriott, сработали в центре Джакарты около 08:00 по местному времени. Очевидцы происшествия сообщили, что интервал между взрывами составлял не более пяти минут.

В 2003 году гостиница Marriott в Джакарте уже подвергалась нападению террористов. Тогда в результате взрыва, ответственность за который возложили на группировку "Джемаа Исламия", погибли 12 человек.

Лента.ру