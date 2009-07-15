Вместо саммита Медведев пригласил президентов на скачки

18 июля вместо участия в традиционном неформальном саммите СНГ на уровне глав государств президенты стран Содружества встретятся в Москве на скачках на приз Президента России.

Об этом пишет российская газета «Ведомости» (15 июля), ссылаясь на источник в Кремле.

В частности, Москва пригласила всех лидеров стран Содружества на скачки, которые пройдут в субботу на Центральном ипподроме, но не будет придавать их общению статус неформального саммита СНГ, рассказал «Ведомостям» источник в Кремле. По его словам, «политический подтекст мероприятия по максимуму сведен на нет: кто интересуется скачками, тот и приедет».

Сообщается, что из 11 лидеров стран СНГ в Москву приедут не все. По словам источника в администрации Президента РФ, свое участие в мероприятии на вчерашний день подтвердили лишь пятеро: лидеры Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Молдовы. Все эти страны, за исключением Таджикистана, выставили на скачки своих лошадей. По данным собеседника издания, участие в мероприятии также примут президенты Южной Осетии и Абхазии.

Сотрудник пресс-службы Президента Беларуси сообщил, что субботнее мероприятие в списке у Александра ЛУКАШЕНКО значится, но точнее подтвердить его участие обещали не раньше четверга. В июне А.ЛУКАШЕНКО отказался приехать в Москву на саммит ОДКБ из-за «молочной войны» с Россией.

Вопрос об участии Президента Узбекистана Ислама КАРИМОВА - на рассмотрении, сообщил сотрудник посольства этой страны в РФ. Но, по словам высокопоставленного источника в МИД России, И.КАРИМОВ в Москву, скорее всего, не приедет.

Между тем, пишет газета, на московские скачки точно не приедут президенты Украины и Туркменистана Виктор ЮЩЕНКО и Гурбангулы БЕРДЫМУХАММЕДОВ.

Как пояснил «Ведомостям» представитель украинского Посольства в Москве, «по самым разным каналам мы получили четкий сигнал, что российская сторона не готова провести полноценную двустороннюю встречу двух президентов. В этой связи участие В.ЮЩЕНКО в скачках представляет сомнительную целесообразность».

О неучастии Г.БЕРДЫМУХАММЕДОВА сообщил представитель дипмиссии Туркменистана. По данным источника «Ведомостей» в Кремле, приезду туркменского лидера помешала болезнь родственника.