Приведена к присяге первая в истории Литвы женщина-Президент

В Литве сегодня приведена к присяге новый Президент страны Даля ГРИБАУСКАЙТЕ.

На торжественном заседании сейма присягу принял председатель Конституционного Суда Кестутис ЛАПИНСКАС, передает ИТАР-ТАСС.

Д.ГРИБАУСКАЙТЕ на посту Президента сменила 82-летнего Валдаса АДАМКУСА.

53-летняя Д.ГРИБАУСКАЙТЕ - первая в истории Литвы женщина на посту главы государства. До этого она с 2004 года работала в Брюсселе - была комиссаром Еврокомиссии, отвечающим за вопросы финансового планирования и бюджетной политики.

Как сообщал УНИАН, выборы Президента Литвы состоялись 17 мая. Д.ГРИБАУСКАЙТЕ набрала почти 70% голосов избирателей.