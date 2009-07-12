Приведена к присяге первая в истории Литвы женщина-Президент
11:59, 12 июля 2009Мир
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Грибаускайте сменила Адамкуса
В Литве сегодня приведена к присяге новый Президент страны Даля ГРИБАУСКАЙТЕ.
На торжественном заседании сейма присягу принял председатель Конституционного Суда Кестутис ЛАПИНСКАС, передает ИТАР-ТАСС.
Д.ГРИБАУСКАЙТЕ на посту Президента сменила 82-летнего Валдаса АДАМКУСА.
53-летняя Д.ГРИБАУСКАЙТЕ - первая в истории Литвы женщина на посту главы государства. До этого она с 2004 года работала в Брюсселе - была комиссаром Еврокомиссии, отвечающим за вопросы финансового планирования и бюджетной политики.
Как сообщал УНИАН, выборы Президента Литвы состоялись 17 мая. Д.ГРИБАУСКАЙТЕ набрала почти 70% голосов избирателей.
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