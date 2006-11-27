В Иране разбился военный самолет: 38 человек погибли
08:59, 27 ноября 2006Мир
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Причина - технические неполадки
В Тегеране сегодня утром произошла катастрофа военного самолета. Погибли все 38 человек, находившихся на борту, в том числе шесть членов экипажа.
Как сообщает РИА «Новости», по данным иранских СМИ, самолет Ан-74 с представителями элитного военного подразделения Корпуса стражей исламской революции и членами их семей вылетел из тегеранского аэропорта Мехрабад по маршруту Тегеран-Шираз-Бандер-Аббас.
По информации СМИ, авиакатастрофа произошла из-за технических неполадок.
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