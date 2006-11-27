В Иране разбился военный самолет: 38 человек погибли

В Тегеране сегодня утром произошла катастрофа военного самолета. Погибли все 38 человек, находившихся на борту, в том числе шесть членов экипажа.

Как сообщает РИА «Новости», по данным иранских СМИ, самолет Ан-74 с представителями элитного военного подразделения Корпуса стражей исламской революции и членами их семей вылетел из тегеранского аэропорта Мехрабад по маршруту Тегеран-Шираз-Бандер-Аббас.

По информации СМИ, авиакатастрофа произошла из-за технических неполадок.