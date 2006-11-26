В Беларуси детей у нерадивых родителей будут отбирать без суда

Белорусские власти с 1 января следующего года будут без судебного решения отбирать детей у родителей, которые ведут аморальный образ жизни, а сами родители обязаны будут возмещать государству расходы на содержание детей.

Как передает Рейтерс, декрет об этом подписал в пятницу поздно вечером президент Белоруссии Александр ЛУКАШЕНКО.

Ранее Белоруссия приняла закон, по которому родители, оставляющие своих детей, должны будут полностью выплачивать стоимость содержания этих детей в государственных детских домах, однако этот закон не предусматривал принудительного направления детей в детские дома без решения суда.

"Если будет установлено, что родители ведут аморальный образ жизни, оказывающий вредное воздействие на детей, являются хроническими алкоголиками или наркоманами, либо иным образом не выполняют родительских обязанностей, дети помещаются на государственное обеспечение", - сообщила пресс-служба А.ЛУКАШЕНКО.

"Таким образом, предусматривается внесудебный порядок этой процедуры", - говорится в сообщении.

С момента поступления детей на государственное обеспечение их родителей будут ставить на учет в милиции с обязательной дактилоскопической регистрацией и обязательным трудоустройством по решению местных властей.

Местные власти также могут конфисковать имущество нерадивых родителей, выселить их из принадлежащего им жилья, в том числе за пределы города либо деревни, в которой они живут.

"За уклонение от явки на работу, составляющее десять и более рабочих дней в течение трех месяцев, либо сокрытие, занижение размера заработной платы и приравненных к ней доходов, нерадивые родители будут привлекаться к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее, Беларусь значительно ужесточила процедуру усыновления белорусских детей иностранцами, введя в качестве обязательного условия усыновления личное разрешение министра образования и усложнила процедуры выезда детей за пределы страны.

Официальный Минск говорит, что, принимая подобные меры, «хочет защитить детей как от собственных нерадивых родителей, так и от чуждого белорусской ментальности влияния Запада».