ЕС даст почти 4 миллиарда евро на энергетические проекты

Совет министров по вопросам экономики и финансов Европейского Союза утвердил решение о направлении до конца 2010 года 3,98 млрд. евро на реализацию ряда энергетических проектов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Совета.

Согласно решению, средства будут направлены на 47 проектов в рамках Европейского плана стимулирования экономики. При этом предусматривается, что 1,44 млрд. евро будут потрачены на реализацию 18 газовых инфраструктурных проектов, 0,91 млрд. – на 8 инфраструктурных проектов в отрасли электроэнергетики, 1,05 млрд. – на 13 проектов в отрасли хранения углерода.

Кроме того, 565 млн. евро предусматривается направить на реализацию 5 прибрежных проектов по развитию ветровой энергетики и 15 млн. евро – на два таких проекта на малых островах.

Как сообщал УНИАН, 20 марта этого года лидеры стран Европейского Союза договорились о распределении неизрасходованных 5 млрд. бюджетных евро на энергопроекты и на развитие широкополосного доступа в Интернет в сельской местности.

В перечне конкретных проектов, на которые планируется потратить эти средства, есть среди прочих газопровод «Набукко». При этом 200 млн. евро были предусмотрены для Австрии, Венгрии, Болгарии, Румынии и Германии.

В конце 2008 года Еврокомиссия предложила потратить 5 млрд. евро неизрасходованных в 2008 году бюджетных средств на энергетическую инфраструктуру (3,75 млрд. евро) и развитие сельского хозяйства (1,25 млрд. евро).

Эти предложения стать частью одобренного Европейским Советом в декабре 2008 года плана стимулирования развития экономики в 2009 году на 200 млрд. евро, или 1,5% ВВП.