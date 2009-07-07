В экипажах столкнувшихся возле Копенгагена судов украинцев нет

Граждан Украины нет среди членов экипажей российского сухогруза «Kapitan Lus» (флаг Мальты) и норвежского танкера «Sundstraum», которые 3 июля столкнулись в проливе Эресунд возле Копенгагена (Дания).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по информации представителя компании-оператора танкера «Sundstraum» - «Fleet Management Europe», на момент инцидента на борту норвежского судна находились 12 членов экипажа.

Как сообщали СМИ, на борту норвежского танкера экипаж смешанный, в частности граждане Украины. По некоторым данным, экипаж или часть экипажа танкера были пьяными.