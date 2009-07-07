В Лос-Анджелесе проходят похороны Майкла Джексона
20:51, 07 июля 2009Мир
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Введены повышенные меры безопасности
В Лос-Анджелесе проходят похороны поп-звезды Майкла Джексона, скончавшегося 25 июня в возрасте 50 лет.
Как передает радио «Свобода», на траурной церемонии на кладбище Форест-Лоун присутствовали только члены семьи и близкие друзья М.Джексона.
Сегодня же на стадионе Staples Center состоится публичная церемония прощания с певцом. Ожидается, что на ней будут присутствовать около 20 тысяч поклонников М.Джексона, получивших приглашения, которые разыгрывались в Интернете.
В Лос-Анджелесе введены повышенные меры безопасности.
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