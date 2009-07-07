Медведев накормил Обаму борщом и салатом из крабов

Президент России Дмитрий Медведев во вторник показал своему американскому коллеге Бараку Обаме Кремль, сообщила пресс-секретарь главы российского государства Наталья Тимакова.

Она отметила неформальный характер общения двух президентов. В частности, Дмитрий Медведев показал Бараку Обаме свой кабинет и провел экскурсию по резиденции. Затем оба перешли в Большой Кремлевский дворец, осмотрев по дороге Царь-пушку и Царь-колокол, соборы Кремля. Состоявшаяся в Кремле встреча двух лидеров продолжалась около часа. Во время встречи было продолжено обсуждение вопросов, связанных с конкретной реализацией всех договоренностей, достигнутых двумя президентами во время переговоров в понедельник в Москве, сообщила журналистам Тимакова.

После переговоров Медведев и Обама встретились со своими супругами и прошли на прием, который был дан российским лидером в честь президента США и его супруги. Как стало известно журналистам, меню приема состояло из блюд русской кухни, в частности, борща, а также салата из крабов и бефстроганов.

По окончании приема Обама встретился с патриархом всея Руси.

РИА новости