Диалог России и США должен учитывать интересы Украины

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО считает, что диалог России и США относительно Украины должен учитывать интересы официального Киева.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН в Москве.

«Однозначно Украина заинтересована, чтобы была максимально высокая степень стабильности в мире – нестабильность приводит к обострению отношений, которые могут отражаться на наших интересах, непосредственно. Поэтому диалог и взаимопонимание между США и Россией – двумя крупнейшими ядерными государствами - в интересах Украины и украинского народа», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По словам посла, вопрос заключается в том, как происходит этот диалог и за чей счет.

По его убеждению, в данном случае речь шла, прежде всего, о решении глобальных проблем – “и это мы видим по содержанию тех договоренностей, которые были достигнуты во время встречи президентов США и России”.

«Конечно, могут обсуждаться и другие темы в контексте обмена мнениями, информацией, но есть принципиальная позиция нашего государства, и думаю, ее должны разделять и те, кто имеют с нами дела, что украинские вопросы будут решать в Украине украинские политические лидеры на основании мандата, полученного от украинского народа», - отметил К.ГРИЩЕНКО, добавив, что обсуждать те или другие вопросы - это право политиков.

Речь «идет об обеспокоенности, чтобы не обсуждали что-то, что может представлять угрозу нашим интересам», - подчеркнул он.

К.ГРИЩЕНКО считает, что сам по себе диалог по украинскому вопросу не несет такой угрозы. «Важно поддерживать наши контакты на всех уровнях - и с РФ, и с США, чтобы доносить свое мнение как по глобальным вопросам, так и по вопросам, которые представляют для нас непосредственный интерес и могут поднимать во время таких контактов без нашего участия», - сказал посол.

По его мнению, главное, чтобы украинские партнеры – и США, и Россия - понимали, “что мы хотим, какими средствами мы пользуемся, какие проблемы возникают в достижении наших целей”.

К.ГРИЩЕНКО выразил убеждение, что если такой диалог поддерживать на высоком профессиональном уровне, проблем будет возникать гораздо меньше, чем это будет в другом случае.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, Президент США Барак ОБАМА на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ пообещал учитывать российские интересы на постсоветском пространстве.

Об этом заявил заместитель главы аппарата правительства РФ Юрий УШАКОВ, сообщили РИА «Новости».

Ю.УШАКОВ сообщил, на встрече шла речь в том числе о Грузии и Украине, о том, насколько Грузия и Украина и всё постсоветское пространство важны для России.