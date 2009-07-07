Обама завтракает с Путиным: самовар раздувают сапогом

Президент США Барак Обама прибыл сегодня в резиденцию премьер-министра России Владимира Путина в Ново-Огарево. Встреча Обамы и Путина проходит в Каминном зале, где обычно российский премьер встречается с самыми высокопоставленными зарубежными гостями, передает ИТАР-ТАСС.

Как ожидается, формальная часть беседы продолжится за завтраком. Он завершится на свежем воздухе на террасе, где американский президент и премьер-министр России смогут выпить по чашке чая. Для этого на террасе уже подготовлен самовар, который водрузили на столик, покрытый шерстяной шалью с традиционными русскими узорами. Около столика стоит одетый в русский национальный костюм мужчина с сапогом в руках. «Раздувать будем традиционным способом - сапогом», - пояснил он.

С российской стороны в беседе принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, замруководителя аппарата правительства России Юрий Ушаков, а также директор Департамента Северной Америки МИД Игорь Неверов. С американской стороны - помощник президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс, старший заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Уильям Бернс, специальный помощник президента США и старший директор отдела Совета национальной безопасности США по делам России Майкл Макфол.

Газета.ру