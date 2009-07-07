Обама заявил, что доверяет Медведеву: он очень искренний, правдивый…
03:18, 07 июля 2009Мир
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Президент США о достоинствах коллеги
Президент США Барак Обама заявил, что доверяет своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву. "Я доверяю президенту Медведеву, он может слушать, вести переговоры и, самое главное, выполнять те обещания, которые даются", - сказал Обама, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в понедельник по итогам переговоров с президентом РФ. Президент США напомнил, что это уже вторая его встреча с Медведевым, кроме того, они несколько раз разговаривали по телефону. "Я считаю, что президент Медведев очень искренний, правдивый... Я считаю, что мы нашли возможность работать друг с другом", - заявил Обама.
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