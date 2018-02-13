Тиллерсон: "Исламское государство" пытается трансформироваться в повстанческое движение

21:00, 13 февраля 2018
Мир
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Рекс Тиллерсон / REUTERS

Читайте такжеИракская армия начала масштабную зачистку пустыни от "Исламского государства"Тиллерсон заявил об этом на конференции в Кувейте, на которой собрались члены коалиции, созданной США в 2014 году для борьбы с «Исламским государством», передает Голос Америки.

«Исламское государство» остается серьезной угрозой стабильности региону, нашим странам и другим регионами мира», – сказал глава американской дипломатии.

Тиллерсон отметил, что боевики больше не контролируют 98% территории, которую они занимали на своем пике в 2014 году, но теперь они представляют иную угрозу.

«В Ираке и Сирии «Исламское государство» пытается в трансформироваться в повстанческое движение. В таких местах, как Афганистан, Филиппины, Ливия, Западная Африка и другие они пытаются устроить себе убежище», – заявил он.

Тиллерсон также объявил о выделении Соединенными Штатами дополнительных $200 млн для экономической поддержки так называемых «освобожденных районов» Сирии.

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Теги: #Тиллерсон#Исламское государство