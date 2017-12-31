Коалиция во главе со США освободила от ИГ почти 100% территорий Сирии и Ирака – Трамп

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки освободила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» почти 100% территорий Сирии и Ирака.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в видеообращении, сообщает Радио Свобода.

«Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГИЛ. Сейчас коалиция отвоевала почти 100% территории в Ираке и Сирии, которые ранее были под контролем этих террористов», - сказал Трамп.

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Антитеррористическая коалиция во главе с США начала операцию против группировки «Исламское государство» в 2014 году. В состав коалиции входят 74 члена, включая НАТО, Лигу арабских государств, Европейский Союз и Интерпол.

В декабре премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сообщил, что война его страны против боевиков «Исламского государства» успешно завершена.