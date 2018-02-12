"Короче, мы п***ы получили вообще жесткой": как россияне докладывали о разгроме ЧВК "Вагнер" в Сирии (видео)

Аудиозаписи появились на странице Necro Mancer в Twitter.

В сети опубликовали запись возможных свидетелей расстрела в Сирии бойцов российской частной военной компании «Вагнер» в зоне ударов, нанесенных США.

По рассказам, удар был нанесен не по сирийским войскам, а по колонне российских наемников, которые понесли огромные потери - около 200 человек. С аудиозаписи слышно, что особую ярость вызывает безразличное поведение Минобороны.

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«Илья, привет. Вот то, что новости показывают по телевизору, что в Сирии 25 человек раненых сирийской, там, б****, армии и так далее, короче, это на*** раз***ли нас. В одной роте, на***, убито 200 человек, на***, сразу же двухсотых, в другой — 10 человек, о третьим не знаю, но там тоже растрепали очень сильно вообще. Короче, три роты пострадало. Били пиндосы: сначала артой (артиллерией – «УНИАН») накрыли, на***, а потом подняли, на***, четыре вертушки и в карусель запустили, из крупнокалиберных пулеметов всех х****ли», - среди прочего говорится в телефонных переговорах.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля силы, возглавляемой США международной коалиции, нанесли удар по военным силам, подконтрольным сирийскому президенту Башару Асаду. Впоследствии появилась информация, что в результате атаки было уничтожено около 200 российских наемников из ЧВК "Вагнера", которые известны тем, что участвовали в войне на Донбассе.