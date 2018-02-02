США подозревают режим Асада в разработке новых видов химического оружия - Reuters

Силы Асада "модифицировали" свое химическое оружие и продолжали использовать его в небольших количествах после мощного применения в апреле 2017 года.

Сирийские власти могут разрабатывать новые типы химического оружия, а президент США Дональд Трамп готов рассмотреть дальнейшие военные действия, необходимые для предотвращения химических атак.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Предполагается, что Башар Асад мог тайно сохранить часть химического арсенала Сирии, несмотря на договор со США и Россией, согласно которому Дамаск должен был передать все подобное оружие для дальнейшего уничтожения в 2014 году.

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Вместо этого силы Асада "модифицировали" свое химическое оружие и продолжали использовать его в небольших количествах после мощного применения в апреле 2017 года, когда в ответ США разбомбили сирийскую авиабазу.

Детали некоторых новых атак говорят о том, что Сирия может разрабатывать новое оружие и методы доставки ядовитых химикатов, возможно, чтобы усложнить их отслеживание, отметили собеседники Reuters.

"Мы оставляем за собой право использовать военную силу для предотвращения или сдерживания использования химического оружия", - заявил один из их.

По словам второго источника, администрация Трампа надеется на то, что международные санкции и давление из-за рубежа ограничат разработку химического оружия в Сирии.