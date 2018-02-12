Трамп хочет отдать Международную космическую станцию в частные руки – WP

Обнародованные прессой замыслы нынешней администрации Белого дома напрямую касаются украинской ракетно-космической отрасли.

Правительство Соединенных Штатов Америки намерено прекратить с 2025 года финансирование программы Международной космической станции (МКС) из федерального бюджета, отдав станцию в руки частных компаний.

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О соответствующих планах администрации Белого дома сообщило в воскресенье, 11 февраля, американское издание The Washington Post, что имеет в своем распоряжении внутренний документ Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), передает DW.com.

Намерение передать МКС в частные руки не означает, что станцию деорбитируют, отмечается в документе. Наоборот в американском правительстве не исключают, что частные компании смогут использовать отдельные ее сегменты в коммерческих целях. Предложенные изменения в бюджет предусматривают выделение в следующем фискальном году 150 миллионов долларов на переход к коммерциализацию МКС. Потом финансирование на эти цели будут увеличивать, отмечается в документе.

Сообщается, что Белый дом будет просить частные компании провести соответствующий рыночный анализ и разработать бизнес-планы для эффективного частного использования МКС. На сегодня реализация этого международного проекта, в котором кроме американцев принимают участие Роскосмос, Европейское, Японское и Канадское космические агентства, стоила американским налогоплательщикам около 100 миллиардов долларов.

Обнародованные прессой замыслы нынешней администрации Белого дома напрямую касаются украинской ракетно-космической отрасли. Именно на мощностях расположенных в Днепре предприятий "Южмаш" и КБ "Южное" изготавливаются элементы первой ступени ракеты Antares американской компании Orbital ATK. На сегодняшний день ракета-носитель Antares эксплуатируется исключительно для доставки полезных грузов на МКС в рамках американской части международной программы.