"Мы всегда держим слово": Лавров заявил, что Россия не намерена признавать "ДНР" и "ЛНР"
Москва сохраняет приверженность минским соглашениям, поэтому не намерена признавать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-1", передает "РБК-Украина". По мнению министра, отступление от минских соглашений будет "колоссальной ошибкой".
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"Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем", - подчеркнул Лавров.
Как сообщал УНИАН, Лавров назвал законопроект о реинтеграции Донбасса и закон об образовании "провокационными".
8 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса, который, в частности, признает Россию агрессором и оккупантом.