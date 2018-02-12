"Мы всегда держим слово": Лавров заявил, что Россия не намерена признавать "ДНР" и "ЛНР"

По его словам, Москва сохраняет приверженность минским соглашениям.

Москва сохраняет приверженность минским соглашениям, поэтому не намерена признавать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-1", передает "РБК-Украина". По мнению министра, отступление от минских соглашений будет "колоссальной ошибкой".

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"Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем", - подчеркнул Лавров.

Как сообщал УНИАН, Лавров назвал законопроект о реинтеграции Донбасса и закон об образовании "провокационными".

8 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса, который, в частности, признает Россию агрессором и оккупантом.