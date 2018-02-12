"Мы всегда держим слово": Лавров заявил, что Россия не намерена признавать "ДНР" и "ЛНР"

11:35, 12 февраля 2018
Мир
1715
Сергей Лавров / REUTERS

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-1", передает "РБК-Украина". По мнению министра, отступление от минских соглашений будет "колоссальной ошибкой".

Читайте такжеВ МИД ответили на заявление Лаврова о "сломе" Минских соглашений

"Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем", - подчеркнул Лавров.

Как сообщал УНИАН, Лавров назвал законопроект о реинтеграции Донбасса и закон об образовании "провокационными". 

8 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса, который, в частности, признает Россию агрессором и оккупантом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия не признает боевиков#Россия не признает ЛДНР#Лавров не признает боевиков