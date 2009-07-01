Девочка, выжившая в авиакатастрофе у Комор, не получила физических травм

Единственным пассажиром, которому удалось спастись при катастрофе А-310 у Комор, стала 14-летняя девочка. Об этом заявил официальный представитель правительства государства Коморские острова Камаледдин Афретан, сообщает ИТАР-ТАСС. Ранее поступали сообщения о том, что живыми обнаружены 5-летняя девочка и командир экипажа. Но эти сведения не были подтверждены.

Имя выжившей – Бакари Байя. Она рассказала, что летела вместе с матерью из Марселя на Коморские острова, сообщает NEWSru Israel. Девочка - уроженка поселка Ниумадзаха, но последнее время проживала с родителями в Марселе, где находится самая крупная во Франции община выходцев с Комор.

По словам Афретана, спасатели нашли девочку среди обломков самолета и трупов других пассажиров. На ней был одет спасательный жилет. Девочке бросили спасательный круг, но она не смогла за него ухватиться. Тогда спасатели подплыли ближе и вытащили девочку из воды. Ее доставили в местную больницу в Морони. Девочка не получила при катастрофе физических травм, однако после пребывания в воде в течение 14 часов у нее наблюдается сильное переохлаждение тела.

"Она практически не пострадала. У нее только сильное переохлаждение от многочасового пребывания в воде", - сообщили спасатели. В настоящее время она находится в реанимации. Тем не менее врачи считают, что "ее состояние не вызывает опасений".

Вместе с тем психологи опасаются за душевное здоровье подростка. Возможно, пока она в состоянии шока. По-видимому, девочке еще не сообщили, что ее мать погибла.

По данным властей Комор, девочка в ближайшее время может быть доставлена в Марсель.

Поиски на месте катастрофы в настоящее время продолжаются. Поисковые группы не исключают возможности обнаружения оставшихся в живых пассажиров. Минувшей ночью поиски были прерваны из-за плохой погоды.

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