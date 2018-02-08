"Это было страшно": звезда "50 оттенков" рассказала о сексуальных сценах в новом фильме

Так, на одной из недавних пресс-конференций Дакота поделилась с журналистами, как снимали откровенные сцены в новом фильме.

8 февраля состоится премьера одного из самых долгожданных фильмов года — на большие экраны выходит «50 оттенков свободы». Это третья (и заключительная) часть эротической саги о непростых отношениях миллиардера Кристиана Грея и молодой журналистки Анастейши Стил.

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Надо отдать должное, Джейми Дорнану и Анастейше Стил было непросто изображать страсть все эти три года. И, кажется, теперь они могут выдохнуть (а с ними и жена актера, которая собиралась подать на развод из-за обилия сексуальных сцен) и заняться более серьезными проектами. Тем не менее за это время они стали самыми узнаваемыми фигурами в Голливуде, а каждый их шаг обсуждают в прессе., пишет Elle.

Так, на одной из недавних пресс-конференций Дакота поделилась с журналистами, как снимали откровенные сцены в новом фильме.

«В фильме мое тело показано намного больше, чем тело Джейми. Он перед съемками отжимается, а я просто лежу и пью виски», — пошутила актриса, добавив, что всегда тщательно готовилась к новой сцене и ужасно нервничала, хотя для нее все это не в первый раз.

«Я действительно должна была готовиться к каждому отдельному кадру и точно знать, что и как мы собираемся делать. И с каждым разом легче не становилось. Я знала, на что я подписалась. Конечно, они не заставляют меня снимать одежду, я сама выбрала это».

"Пятьдесят оттенков свободы" – третья и последняя часть трилогии "Пятьдесят оттенков серого", которая рассказывает о начале семейной жизни Кристиана и Анастейши Грей. Роман был включен в список бестселлеров по версии Publishers Weekly за 2012 год. Режиссёром фильма выступил Джеймс Фоули. Лента основанна на одноимённом романе Э. Л. Джеймс.

Кристиан и Анастейша поженились и живут в свое удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако жизнь новоиспеченной миссис Грей находится в опасности, поскольку объявляется недруг, который собирается мстить, используя свою богатую фантазию. Призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, а тучи над супругами сгущаются все сильнее.