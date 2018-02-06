Издатель известного таблоида признал, что годами скрывал прослушку телефонов знаменитостей

Там признали, что руководители, редакторы и журналисты закрывали глаза на широко распространенную практику незаконной деятельности по сбору информации в течение многих лет.

Издатель таблоида Daily Mirror Mirror Group Newspapers (MGN) признал, что скрывал прослушку телефонов знаменитостей.

Читайте такжеОпубликован список самых "пиратских" сериалов 2017 годаКак сообщает The Guardian со ссылкой на адвоката Анли Сайгола, «руководители, редакторы и журналисты потворствовали, поощряли или активно закрывали глаза на широко распространенную культуру незаконной деятельности по сбору информации во всех трех своих газетах в течение многих лет и пытались скрыть свои правонарушения».

В прошлом году на MGN подал в суд актер Стив Куган, заявивший, что к его телефону и голосовой почте был получен несанкционированный доступ. Он выиграл дело, MGN выплатила ему компенсацию. Тогда актер отметил, что инцидент не должен оставаться между ним и издательством - это «системная пробема», которая, по мнению Кугана, требует огласки.

Теперь MGN выплатит компенсацию и актеру Хью Гранту. Конкретные суммы The Guardian не приводит.