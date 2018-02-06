Издатель известного таблоида признал, что годами скрывал прослушку телефонов знаменитостей

09:55, 06 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеОпубликован список самых "пиратских" сериалов 2017 годаКак сообщает The Guardian со ссылкой на адвоката Анли Сайгола, «руководители, редакторы и журналисты потворствовали, поощряли или активно закрывали глаза на широко распространенную культуру незаконной деятельности по сбору информации во всех трех своих газетах в течение многих лет и пытались скрыть свои правонарушения».

В прошлом году на MGN подал в суд актер Стив Куган, заявивший, что к его телефону и голосовой почте был получен несанкционированный доступ. Он выиграл дело, MGN выплатила ему компенсацию. Тогда актер отметил, что инцидент не должен оставаться между ним и издательством - это «системная пробема», которая, по мнению Кугана, требует огласки.

Теперь MGN выплатит компенсацию и актеру Хью Гранту. Конкретные суммы The Guardian не приводит.

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Теги: #таблоид скрывал прослушку#прослушивали актеров