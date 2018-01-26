В сети показали трейлер украинского фильма "Круты 1918" (видео)

Фильм, в котором рассказывается о бое под Крутами, выйдет на экраны в декабре 2018 года.

В Интернете опубликован трейлер украинского исторического фильма Круты 1918 режиссера Алексея Шапарева. Фильм, в котором рассказывается о бое под Крутами, выйдет на экраны в декабре 2018 года.

Читайте такжеФейковый трейлер к фильму "Друзья" стал хитом в сети (видео)

"1918 год - год борьбы за национальное освобождение стран, находившихся под гнетом Российской империи. Большевики наступают на Киев, город наполнен агентами Троцкого, идет агитация пролетариев. Грушевский выдает IV Универсал - о защите Украины. Патриотически настроенные студенты, главные герои фильма, готовятся защищать Киев и героически бьются в бою под Крутами. На фоне этих событий мы наблюдаем за историей семьи Савицких - генерала и его двух сыновей Андрея и Алексея ", - сообщают авторы фильма.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, дебютный полнометражный художественный фильм режиссера Марыси Никитюк "Когда падают деревья" отобран в конкурсную программу Panorama Международного берлинского кинофестиваля (Берлинале) 2018.