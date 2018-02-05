В Британии родился ягненок-мутант с пятью ногами
19:25, 05 февраля 2018Мир
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Изначально животное выращивалось на убой, однако хозяйка решила оставить его в качестве питомца.
Hope, по словам хозяев, ведет себя как обычный ягненок / фото Flickr gaioguaio
В Великобритании родился ягненок с пятью копытами.
Об этом сообщает The Northern Echo. Изначально животное выращивалось на убой, однако хозяйка решила оставить его в качестве питомца.
Rare five-legged lamb is now part of a farming family https://t.co/tWCkFH7tEE— The Northern Echo (@TheNorthernEcho) February 4, 2018
Фото: CHRIS BOOTH
Животное появилось на свет на ферме в северной части страны. Его владелица сомневалась в том, что пятиногое существо выживет, но дала ему кличку Hope (Надежда, - ред.).
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Ягненок имеет три полностью развитые передние ноги с небольшим отростком у одной из них. При этом Hope, по словам хозяев, ведет себя как обычный ягненок и не чувствует никакого дискомфорта.
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