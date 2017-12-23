В ЮАР родился котенок с двумя мордочками (фото, видео)

11:16, 23 декабря 2017
Мир
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Сейчас котенку 10 дней, он весит 200 граммов и развивается как и другие котята в его возрасте.

У котенка один большой глаз посередине / facebook.com/bettiebee2faces/

В ЮАР родился котенок с двумя мордочками. Об этом сообщает Abc.net.

Хозяин отнес животное к волонтеру, которая выходила его и завела котику страницу в Facebook

Сейчас котенку 10 дней, он весит 200 граммов. По словам женщины, у котенка открываются глаза. Средние 2 глаза сливаются в один большой глаз. 

Котенок (девочка) получил имя Бетти Би. 

Домашние кошки с двумя мордочками чрезвычайно редки и обычно умирают молодыми, но Bettie Bee демонстрирует многообещающие признаки - ест и набирает вес согласно здоровой норме.

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Ранее сообщалось, что в Украине нашли самого большого племенного кота.

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Теги: #кот с двумя мордами#кот сиамский близнец