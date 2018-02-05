Беспорядки в раю: на Мальдивах объявили чрезвычайное положение

Этот шаг дает широкие полномочия силам безопасности для ареста и задержания в условиях политического кризиса.

Президент Мальдивской Республики Абдулла Йамин объявил 15-дневное чрезвычайное положение на фоне политического кризиса в стране.

Об этом в понедельник на местном государственном телевидении заявил помощник президента Азима Шукор, сообщает The Indian Express. Этот шаг дает широкие полномочия силам безопасности для ареста и задержания в условиях политического кризиса, который наступил из-за отказа президента освободить политзаключенных.

"Правительство Мальдивских островов хотело бы заверить всех мальдивцев и международное сообщество в обеспечении безопасности всех мальдивцев и иностранцев, проживающих и посещающих Мальдивы", - заявили в эфире национального телевидения.

Декларация о чрезвычайной ситуации появилась всего через 24 часа после того, как Йамин отказался следовать решению суда в отношении выпуска ключевых политических заключенных и восстановление 12 депутатов.

Как сообщал УНИАН, 4 января на Мальдивах военные окружили здание парламента и арестовали двух оппозиционных депутатов на фоне углубления кризиса из-за отказа президента Абдуллы Ямина освободить политзаключенных.