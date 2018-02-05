Назад в СССР: в российскую армию хотят вернуть политруков

Политическое руководство в Красной, а позже Советской армии появилось еще в 1919 году и просуществовало до 1991 года.

В российскую армию планируют вернуть должности политруков и возродить военно-политическое управление.

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Как сообщает госканал "Россия-24", новую структуру будут создавать на основе уже существующего управления по работе с личным составом.

В тоже время, заместитель председателя общественного совета при Министерстве обороны Александр Каньшин заявил, что военно-политическое управление может получить широкие полномочия.

«В условиях глобального информационно-психологического противоборства неизмеримо возрастает роль морально-политического единства армии и общества. Поэтому необходима коренная перестройка и значительное усиление всей структуры в Вооруженных силах, которая будет организовывать, проводить и отвечать за морально-идеологическую составляющую в российской армии», - сказал Каньшин.

Политическое управление в Красной, а позже Советской армии появилось еще в 1919 году и просуществовало до 1991 года. Сейчас в российской армии действует Главное управление по работе с личным составом. Оно занимается государственно-патриотическим воспитанием, организовывает культурный досуг, следит за морально-психологическим состоянием солдат и офицеров, а также взаимодействует с религиозными организациями, чтобы не ограничивать право военнослужащих на свободу воли и свободу вероисповедания.