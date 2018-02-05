Американский историк: среди поляков были такие, которые выдавали евреев немцам

По мнению историка, польские политики хотят устранить из публичных дебатов неславний раздел их истории.

В Польше были случаи сотрудничества поляков с Германией в преступлениях против еврейского населения. Об этом заявил американский социолог и историк Ян Томаш Гросс.

Читайте такжеИз-за скандального польского закона еврейский "Марш живых" могут перенести из Польши в Украину"Напоминаю полякам о неславном разделе их истории; именно этот раздел стремятся сегодня – особенно консервативные политики правого толка – устранить из публичных дебатов», - сказал в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag Ян Томаш Гросс. Этими словами он прокомментировал принятые в Польше изменения в закон об Институте национальной памяти (ИНП).

Он также напомнил, что экс-президент Польши Александер Квасьневский извинился за убийство евреев в местности Едвабне.

Ян Томаш Гросс, автор нашумевшей книги «Соседи» о погроме 10 июля 1941 года, высказал мнение, что следствием новелизации закона об ИНП может стать ограничение свободы научных исследований на тему участия поляков в немецких преступлениях.

По его словам, «сейчас немало историков занимается польским соучастием в Холокосте. Евреи, которые благодаря помощи поляков могли найти безопасное убежище, убегая от SS, рассказывают о том, как их самих и их собратьев поляки шантажировали, били и преследовали». По мнению Яна Томаша Гросса, следствием закона об ИНП в нынешней форме может стать привлечение к уголовной ответственности евреев, которые будут напоминать о фактах, неудобных для польского общественного мнения.

В законе об ИНП предусматривается уголовная ответственность за приписывание польскому государству и народу ответственности или соответственности за преступления нацистской Германии. Однако, это не касается в частности научных исследований.