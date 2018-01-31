Трамп предложил американцам объединиться в "единую семью"

Свое первое обращение к Конгрессу "О положении страны" Трамп посвятил патриотическим воззваниям и положительному освещению своей внутренней политики. Речь десятки раз прерывали аплодисменты.

"Единой американской семьей" предложил стать Трамп гражданам США в первом обращении к американскому Конгрессу "О положении страны".

Объединившись в "одну команду, один народ, одну американскую семью", граждане США должны вместе работать над строительством "безопасной, сильной и гордой Америки", заявил он во вторник, 30 января, пишет DW.

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Обращаясь к представителям Демократической партии, Трамп предложил им сотрудничество в осуществлении масштабной инфраструктурной программы, в которой "нуждается наша экономика" и которой "заслуживает наш народ". "Никогда не было лучшего момента, чтобы начать жить американской мечтой", - заявил Трамп в речи, которая десятки раз прерывалась аплодисментами.

Трамп напомнил о достижениях, достигнутых США под его руководством, - прежде всего о масштабной налоговой реформе и о росте экономики. "Вы можете достичь всего, чего захотите, если будете верить и работать", - заявил он американским гражданам. Речь Трампа была наполнена патриотическими заявлениями о значении флага и гимна и позитивным освещением внутренней политики собственной администрации.