Количество пострадавших при столкновении поездов в США выросло до 116

В пассажирском поезде, который следовал из Нью-Йорка в Майами, находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

Количество пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в штате Южная Каролина в США выросло до 116 людей, два человека погибли.

Об этом со ссылкой на официальные данные сообщает The New York Times.

"Жертв и пострадавших могло быть еще больше", - отметила изданию судебно-медицинский эксперт Маргарет Фишер.

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В пассажирском поезде, который следовал из Нью-Йорка в Майами, находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

Отмечается, что пассажирский поезд мог двигаться по неправильному пути.

Как сообщает NBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, стрелки на железнодорожном пути могли быть установлены неправильно, из-за чего пассажирский поезд свернул с основного пути и столкнулся со стоящим грузовым составом. Грузовой поезд на момент аварии был пуст.

Ранее УНИАН сообщал, что по меньшей мере два человека погибли и более 50 получили ранения в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в США.