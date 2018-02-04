В США столкнулись поезда: два человека погибли, еще 50 ранены
14:25, 04 февраля 2018
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Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Южной Каролине.
Иллюстрация / County of Lexigton via REUTERS
По меньшей мере два человека погибли и более 50 получили ранения в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в США.
Железнодорожная катастрофа произошла утром в городе Кейси, штат Южная Каролина, за пределами Колумбии, сообщает USA Today.
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Ссылаясь на управление чрезвычайными ситуациями штата, издание сообщает, что в поезде было около 140 пассажиров.
Ранее в Италии сошел с рельсов поезд, погибли пять человек.
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