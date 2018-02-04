В США столкнулись поезда: два человека погибли, еще 50 ранены

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Южной Каролине.

По меньшей мере два человека погибли и более 50 получили ранения в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в США.

Железнодорожная катастрофа произошла утром в городе Кейси, штат Южная Каролина, за пределами Колумбии, сообщает USA Today.

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Ссылаясь на управление чрезвычайными ситуациями штата, издание сообщает, что в поезде было около 140 пассажиров.

Ранее в Италии сошел с рельсов поезд, погибли пять человек.