В США столкнулись поезда: два человека погибли, еще 50 ранены

14:25, 04 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация / County of Lexigton via REUTERS

Железнодорожная катастрофа произошла утром в городе Кейси, штат Южная Каролина, за пределами Колумбии, сообщает USA Today.

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Ссылаясь на управление чрезвычайными ситуациями штата, издание сообщает, что в поезде было около 140 пассажиров.

Ранее в Италии сошел с рельсов поезд, погибли пять человек.

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Теги: #авария поездов в США#в США столкнулись поезда