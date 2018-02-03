Тело Синицина нашли в подъезде дома, где он жил, еще 26 января. Ему было 53 года. У Синицина обнаружили травмы головы.

В Петербурге нашли мертвым оппозиционера Константина Синицина.

По информации «Фонтанки», его смерть носила насильственный характер, но не была связана с его оппозиционной деятельностью.

Тело Синицина нашли в подъезде дома, где он жил, еще 26 января. Ему было 53 года. У Синицина обнаружили травмы головы. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Через несколько дней после этого в Петербурге задержали 44-летнего мужчину по фамилии Васильев, которого заподозрили в избиении оппозиционера. По информации «Фонтанки», он последним видел Синицина живым. По предварительным данным, у него был бытовой конфликт с активистом, который перерос в драку. Васильев нанес Синицину несколько ударов руками и ногами.

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Подозреваемого в убийстве оппозиционера суд арестовал на два месяца. На него завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который повлек смерть по неосторожности.

«Константин Синицин был необычайно отзывчивым и добрым человеком, чудным немного, но искренним и последовательным борцом с путинизмом», — написал на своей странице активист Динар Идрисов.