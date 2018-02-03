"Это все?": экс-глава ФБР отреагировал на публикацию секретного доклада о предвзятости к Трампу
03:39, 03 февраля 2018
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Министерство юстиции и ФБР должны продолжать выполнять свою работу, - добавил он.
Дональд Трамп / REUTERS
Бывший директор ФБР Джеймс Коми раскритиковал публикацию республиканцами доклада о якобы предвзятости бюро в ходе расследования вмешательства РФ в выборы в США. Об этом он написал в twitter.
"Это все? Неправдивый и вводящий в заблуждение меморандум расколол комитет по разведке, разрушил доверие в разведывательном сообществе, повредил взаимоотношениям с судами FISA и непростительно придал огласке засекреченное расследование. Зачем?", — написал Коми.
"Министерство юстиции и ФБР должны продолжать выполнять свою работу", - добавил он.
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