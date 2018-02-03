"Это все?": экс-глава ФБР отреагировал на публикацию секретного доклада о предвзятости к Трампу

03:39, 03 февраля 2018
Мир
138 0
Дональд Трамп / REUTERS

"Это все? Неправдивый и вводящий в заблуждение меморандум расколол комитет по разведке, разрушил доверие в разведывательном сообществе, повредил взаимоотношениям с судами FISA и непростительно придал огласке засекреченное расследование. Зачем?", — написал Коми.

"Министерство юстиции и ФБР должны продолжать выполнять  свою работу", - добавил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter